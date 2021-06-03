Корниленко: «В «Томи» Дзюба разговаривал больше, чем сейчас»

Бывший футболист Сергей Корниленко рассказал, каким был Артём Дзюба, когда оба нападающих представляли «Томь».

Белорусский форвард вспомнил, что в томской команде Артём Дзюба больше шутил, разговаривал: «Он постоянно говорил. Я всегда слышал Дзюбу. Не было ни минуты тишины». Как говорит Корниленко, Дзюба и Валерий Климов постоянно подшучивали друг над другом, несмотря на разницу в возрасте.

Также Корниленко на подкасте Дениса Казанского и Дмитрия Сычёва сказал, что в «Томи» Дзюба был амбициозным, перспективным и максималистом.

Корниленко завершил карьеру в 2021 году, сыграв прощальный матч за «Крылья Советов».