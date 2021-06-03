Названы две трансферные цели «Спартака»

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03 Июня 2021, 11:14,
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«Спартак» намерен усилиться в летнее трансферное окно. Как сообщает Rixo Sport посредством «Твиттера», перейти в московский клуб может защитник стамбульского «Галатасарая» Кристиан Люиндама. «Красно-белые» готовы предложить за 27-летнего африканца 3,5 миллиона евро.
Журналисты издания Record информируют об интересе «Спартака» к полузащитнику Жоау Мариу, ранее выступавшему за «Локомотив». В настоящий момент португалец является игроком лиссабонского «Спортинга».
В прошлом сезоне российской Премьер-лиги «красно-белые» заняли второе место, завоевав путевку в квалификацию Лиги чемпионов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Трансферы футбола - лето 2021, Жоау Мариу, Кристиан Люиндама