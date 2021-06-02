​Немецкий клуб хочет купить у «Спартака» Ларссона

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02 Июня 2021, 16:21,
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Нападающий Джордан Ларссон, представляющий «Спартак», попал в сферу интересов клуба немецкой Бундеслиги. Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Вольфсбург» готов заплатить за шведа 10 миллионов евро.
Стоит отметить, что «Вольфсбург» в следующем сезоне будет представлять Германию в Лиге чемпионов. Билет в групповой этап сильнейшего клубного турнира континента «волки» завоевали благодаря финишу на четвёртой строчке в Бундеслиге.
Добавим, что Джордан Ларссон защищает цвета «Спартака» с лета 2019 года. В завершившемся чемпионате России шведский форвард оформил 15 голов в 29 матчах.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Вольфсбург, Трансферы футбола - лето 2021, Джордан Ларссон