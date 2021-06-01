Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​Диего Годин может продолжить карьеру в РПЛ

01 Июня 2021, 19:37,

Известный футболист Диего Годин может продолжить карьеру в Премьер-лиге России. По данным «Спорт-Экспресса», предложение «Кальяри» по трансферу уругвайца сделало «Динамо». Москвичи готовы платить Годину по 4 миллиона евро в рамках трёхлетнего контракта.

Диего Годин известен футбольному миру главным образом по девяти сезонам в мадридском «Атлетико». Сезон 2019/2020 уругваец провёл в «Интере», после чего перебрался в «Кальяри». В 28 матчах завершившегося чемпионата Италии Годин забил один гол.

Действующий контракт Диего Година с «Кальяри» рассчитан до конца июня 2023 года.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Динамо Москва, Кальяри, Трансферы футбола - лето 2021, Диего Годин
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