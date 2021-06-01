​Диего Годин может продолжить карьеру в РПЛ

Известный футболист Диего Годин может продолжить карьеру в Премьер-лиге России. По данным «Спорт-Экспресса», предложение «Кальяри» по трансферу уругвайца сделало «Динамо». Москвичи готовы платить Годину по 4 миллиона евро в рамках трёхлетнего контракта.

Диего Годин известен футбольному миру главным образом по девяти сезонам в мадридском «Атлетико». Сезон 2019/2020 уругваец провёл в «Интере», после чего перебрался в «Кальяри». В 28 матчах завершившегося чемпионата Италии Годин забил один гол.

Действующий контракт Диего Година с «Кальяри» рассчитан до конца июня 2023 года.