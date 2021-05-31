«Ротор» объявил о продлении контрактов с пятью игроками

Пятеро футболистов заключили новые контракты с волгоградским «Ротором», об этом информирует клубная пресс-служба.

Руководство клуба пролонгировало сотрудничество с Азатом Байрыевым, Сергеем Макаровым, Никой Кипиани, Сергеем Серченковым и Камилем Муллиным. Договора подписаны на один год с возможностью продления еще на один сезон.

Напомним, что по итогам минувшего сезона волгоградская команда вылетела из элитного дивизиона чемпионата России. «Ротор» занял 15 строчку в Премьер-лиге и в следующем сезоне сыграет в первенстве ФНЛ.

Ранее стало известен о назначении Дмитрия Хохлова на пост рулевого волгоградской команды.