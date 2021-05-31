«Ротор» объявил о продлении контрактов с пятью игроками

|
31 Мая 2021, 12:13,
|
|
Пятеро футболистов заключили новые контракты с волгоградским «Ротором», об этом информирует клубная пресс-служба.
Руководство клуба пролонгировало сотрудничество с Азатом Байрыевым, Сергеем Макаровым, Никой Кипиани, Сергеем Серченковым и Камилем Муллиным. Договора подписаны на один год с возможностью продления еще на один сезон.
Напомним, что по итогам минувшего сезона волгоградская команда вылетела из элитного дивизиона чемпионата России. «Ротор» занял 15 строчку в Премьер-лиге и в следующем сезоне сыграет в первенстве ФНЛ.
Ранее стало известен о назначении Дмитрия Хохлова на пост рулевого волгоградской команды.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ротор