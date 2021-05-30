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Макаров ответил на вопрос о переходе в «Зенит»

30 Мая 2021, 14:33,

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров сравнил казанскую команду с «Зенитом», отметив, что уровень коллективов не сильно отличается. На вопрос о потенциальном переходе в стан чемпионов России молодой игрок ответил следующим образом:

«Почему нет? А чем мы отличаемся от «Зенита»? Мы два раза выиграли. О чем-то говорит»,  - приводит слова игрока Sport24.

Также Денис Макаров отметил, что для него главное - играть в футбол, но признал, что в «Зените», вероятно, имел бы меньше игровой практики.

23-летний уроженец Оренбурга оценивается в 4 млн евро. В прошлом сезоне он забил 9 голов в 30 матчах, включая красивый победный мяч в ворота «Зенита».

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Рубин, Денис Макаров
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