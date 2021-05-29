​Степанов как минимум сезон проведёт в тульском «Арсенале»

Тульский «Арсенал» посредством своего официального сайта объявил о переходе 21-летнего защитника Данила Степанова. «Канониры» арендовали футболиста на ближайший сезон и будут иметь возможность его выкупить.

Прошлый сезон Степанов тоже проводил в аренде – в «Роторе». В 22 матчах завершившегося чемпионата Данил даже забил один мяч. Волгоградцы, как известно, заняли предпоследнее место в РПЛ и понизились в классе до ФНЛ. «Арсенал» тоже сражался за выживание, но смог решить задачу.

В 2019 и 2020 годах Данил Степанов провёл несколько игр за молодёжную сборную России.