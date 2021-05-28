Оздоев интересен московскому «Динамо»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев - потенциальный трансфер для московского «Динамо».

У Оздоева через год заканчивается контракт с питерским «Зенитом», но о продлении новостей нет. Одним из претендентов на футболиста считается московское «Динамо». Как сообщает «Спорт-Экспресс», стороны уже вышли на контакт.

Оздоев подписал контракт с «Зенитом» в 2018 году, проведя за «сине-бело-голубых» 67 матчей и отличившись три раза. В сезоне 2020/21 Оздоев сыграл в 35 матчах «Зенита» и отдал пять голевых передач. В составе питерской команды Магомед стал трёхкратным чемпионом России.

На молодёжном уровне Оздоев был игроком киевского «Динамо».