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Оздоев интересен московскому «Динамо»

28 Мая 2021, 22:04,

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев - потенциальный трансфер для московского «Динамо». 

У Оздоева через год заканчивается контракт с питерским «Зенитом», но о продлении новостей нет. Одним из претендентов на футболиста считается московское «Динамо». Как сообщает «Спорт-Экспресс», стороны уже вышли на контакт. 

Оздоев подписал контракт с «Зенитом» в 2018 году, проведя за «сине-бело-голубых» 67 матчей и отличившись три раза. В сезоне 2020/21 Оздоев сыграл в 35 матчах «Зенита» и отдал пять голевых передач. В составе питерской команды Магомед стал трёхкратным чемпионом России. 

На молодёжном уровне Оздоев был игроком киевского «Динамо». 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Зенит, Динамо Москва, Магомед Оздоев
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Комментарии (1)
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0
superzina
28 Мая 2021, 23:09

Оздоев потерял место в основе только при "слепом " Семаке ,
который в упор не видит , что при отсутствии Оздоева рушится баланс в опорной зоне поля.
Оздоев ,конечно , не хорош .
Но какой "паспорт" лучше в опорной зоне ?
И не надо про Кузяева, который в опорке никакой !
Баринов ? Так кто его отдаст .

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