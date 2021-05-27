​«Зенит» стал лауреатом премии Liga Fair Play, «Спартак» имеет худший показатель

Пресс-служба Премьер-лиги России информирует о том, что «Зенит» стал лауреатом премии Liga Fair Play в сезоне 2020/2021. Победитель этой премии определяется на основе оценок, которые в специальный рапорт вносит делегат матча. Речь идёт о шести критериях, в числе которых присутствует поведение представителей команд и её фанатов, уважение футболистов к участникам матча, количество карточек и даже зрелищность матча.

«Зенит» оказался на первом месте. Вторую и третью строчки занимают южане – соответственно «Краснодар» и «Сочи». На последней же строчке расположился «Спартак».