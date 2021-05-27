Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​«Зенит» стал лауреатом премии Liga Fair Play, «Спартак» имеет худший показатель

27 Мая 2021, 17:57,

Пресс-служба Премьер-лиги России информирует о том, что «Зенит» стал лауреатом премии Liga Fair Play в сезоне 2020/2021. Победитель этой премии определяется на основе оценок, которые в специальный рапорт вносит делегат матча. Речь идёт о шести критериях, в числе которых присутствует поведение представителей команд и её фанатов, уважение футболистов к участникам матча, количество карточек и даже зрелищность матча.

«Зенит» оказался на первом месте. Вторую и третью строчки занимают южане – соответственно «Краснодар» и «Сочи». На последней же строчке расположился «Спартак».


Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Зенит, ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Краснодар, Сочи
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Комментарии (1)
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2
jUMPER
27 Мая 2021, 19:20

да ничего удивительного...ГАЗпром опять все купил...и проплатил...))) а у сектантов как всегда копейков не хватило...)))

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