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​Уткин – о Руе Витории: «Спартак» привёз ноунейма? А вы сами-то кто?»

27 Мая 2021, 16:37,

Журналист Василий Уткин опубликовал новое видео на своём канале в YouTube. Среди прочего, он отметился репликой по поводу назначения Руя Витории главным тренером «Спартака».

«Говорят, что в год столетия «Спартак» привёз ноунейма. Друзья мои, а вы сами-то кто? К вам кто должен стремиться приехать? Вот Ивица Олич был вроде бы не ноунейм. А что-то из этого конкретное получилось? А вот Марко Николич. Мало того, что серб, так ещё и приехал из Венгрии. Серб приехал в наш чемпионат Юрию Сёмину на смену, но, посмотрите, выиграл трофей и довольно эффективно перестроил команду», - высказался Уткин.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Василий Уткин, Руй Витория
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Комментарии (1)
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White_Shark
27 Мая 2021, 17:29

Для всех Тедеско был куда больше НОУнеймом, чем Витория)

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