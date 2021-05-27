​Уткин – о Руе Витории: «Спартак» привёз ноунейма? А вы сами-то кто?»

Журналист Василий Уткин опубликовал новое видео на своём канале в YouTube. Среди прочего, он отметился репликой по поводу назначения Руя Витории главным тренером «Спартака».

«Говорят, что в год столетия «Спартак» привёз ноунейма. Друзья мои, а вы сами-то кто? К вам кто должен стремиться приехать? Вот Ивица Олич был вроде бы не ноунейм. А что-то из этого конкретное получилось? А вот Марко Николич. Мало того, что серб, так ещё и приехал из Венгрии. Серб приехал в наш чемпионат Юрию Сёмину на смену, но, посмотрите, выиграл трофей и довольно эффективно перестроил команду», - высказался Уткин.