Агент подтвердил трансфер Рамиреса в «Рубин»

Форвард Эрик Рамирес, права на которого принадлежат словацкому клубу ДАК 1904, близок к переезду в российский чемпионат. Об этом рассказал его агент Рафаэль Рейес в интервью изданию Sport24.

По словам агента, переговоры с казанским «Рубином» находятся на финальной стадии. 22-летнему футболисту осталось пройти медицинский осмотр.

В минувшем сезоне чемпионата Словакии Рамирес принял участие в 30 встречах. Нападающий записал себе в актив 16 забитых мячей и семь голевых передач.

По итогам сезона-2020/2021 «Рубин» занял четвертое место в РПЛ, получив путевку в Лигу Европы.