Агент подтвердил трансфер Рамиреса в «Рубин»

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27 Мая 2021, 08:42,
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Форвард Эрик Рамирес, права на которого принадлежат словацкому клубу ДАК 1904, близок к переезду в российский чемпионат. Об этом рассказал его агент Рафаэль Рейес в интервью изданию Sport24.
По словам агента, переговоры с казанским «Рубином» находятся на финальной стадии. 22-летнему футболисту осталось пройти медицинский осмотр.
В минувшем сезоне чемпионата Словакии Рамирес принял участие в 30 встречах. Нападающий записал себе в актив 16 забитых мячей и семь голевых передач.
По итогам сезона-2020/2021 «Рубин» занял четвертое место в РПЛ, получив путевку в Лигу Европы.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Рубин, Эрик Рамирес