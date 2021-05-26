Петржела о Семаке: «Хорошо играть в РПЛ - этого мало»

Бывший тренер питерского «Зенита» оценил работу нынешнего.

По словам Властимила Петржелы, Сергей Семак вполне способен проявить себя и в европейских первенствах, но для этого нужно показать себя в еврокубках. Пока что «Зениту» при Семаке не везёт в Лиге чемпионов, а показатели в российской Премьер-лиге не интересуют зарубежных работодателей. Слова специалиста приводит «Спорт день за днём».

Петржела был главным тренером «Зенита» четыре сезона. Единственными достижениями специалиста в России стали серебряные медали РПЛ и победа в Кубке Премьер-лиги. Под руководством Петржелы становились такие легендарные игроки для питерского футбола как Андрей Аршавин и Александр Кержаков.

РПЛ признала Семака лучшим тренером сезона 2020/21.