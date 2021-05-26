Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Петржела о Семаке: «Хорошо играть в РПЛ - этого мало»

26 Мая 2021, 22:55,

Бывший тренер питерского «Зенита» оценил работу нынешнего. 

По словам Властимила Петржелы, Сергей Семак вполне способен проявить себя и в европейских первенствах, но для этого нужно показать себя в еврокубках. Пока что «Зениту» при Семаке не везёт в Лиге чемпионов, а показатели в российской Премьер-лиге не интересуют зарубежных работодателей. Слова специалиста приводит «Спорт день за днём». 

Петржела был главным тренером «Зенита» четыре сезона. Единственными достижениями специалиста в России стали серебряные медали РПЛ и победа в Кубке Премьер-лиги. Под руководством Петржелы становились такие легендарные игроки для питерского футбола как Андрей Аршавин и Александр Кержаков. 

РПЛ признала Семака лучшим тренером сезона 2020/21. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Зенит, Сергей Семак, Властимил Петржела
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