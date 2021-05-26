​РПЛ назвала лучшего тренера сезона

Пресс-служба РПЛ сообщает о том, что лучшим тренером завершившегося чемпионата признан Сергей Семак. Рулевой «Зенита» победил в голосовании, в котором участвовали его коллеги, капитаны команд РПЛ, Станислав Черчесов и комментаторы канала «Матч Премьер».

Стоит сказать, что гонка получилась упорной. Возглавляющий «Рубин» Леонид Слуцкий, который привёл команду к финишу на 4 позиции и еврокубкам, отстал всего лишь на 3 балла. Тройку лучших замкнул Игорь Черевченко, который осенью вдохнул жизнь в «Химки», и команда резко преобразилась.

«Зенит» под руководством Сергея Семака стал чемпионом России третий год подряд.