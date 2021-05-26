Агент: ЦСКА действительно ведёт переговоры по сенегальскому полузащитнику

Агент полузащитника турецкого клуба «Фатих Карагюмбрюк» Алассане Ндао прокомментировал информацию Fotomac об интересе к 24-летнему сенегальцу со стороны ЦСКА.

- На сегодняшний день идут переговоры между двумя клубами. Надеюсь, они вскоре завершатся успехом, - приводит слова агента Ибрагима Наса специальный корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергей Румянцев.

- Также по футболисту поступили официальные предложения из Германии, Испании и Италии, - добавил агент Ндао.

Напомним, что Алассане Ндао забил 11 голов и отдал 9 результативных передач в 38 матчах Суперлиги.