Агент: ЦСКА действительно ведёт переговоры по сенегальскому полузащитнику

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26 Мая 2021, 17:48,
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Агент полузащитника турецкого клуба «Фатих Карагюмбрюк» Алассане Ндао прокомментировал информацию Fotomac об интересе к 24-летнему сенегальцу со стороны ЦСКА.
- На сегодняшний день идут переговоры между двумя клубами. Надеюсь, они вскоре завершатся успехом, - приводит слова агента Ибрагима Наса специальный корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергей Румянцев.
- Также по футболисту поступили официальные предложения из Германии, Испании и Италии, - добавил агент Ндао.
Напомним, что Алассане Ндао забил 11 голов и отдал 9 результативных передач в 38 матчах Суперлиги.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ЦСКА Москва, Алассане Ндао, Фатих Карагюмбрюк