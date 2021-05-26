ЦСКА поборется с «Севильей» и «Фиорентиной» за сенегальского полузащитника

Сенегалец Алассане Ндао, выступающий в Турции за «Фатих Карагюмбрюк», попал в сферу интересов нескольких клубов. Об этом информирует Fotomac.

В число интересующихся попал московский ЦСКА. Конкурентами «армейцев» являются «Севилья» и «Фиорентина». «Фатих Карагюмрюк» желает выручить с продажи 24-летнего африканца пять миллионов евро.

Алассане играет в Турции на протяжении последних двух сезонов. В минувшем розыгрыше чемпионата сенегалец провел 38 поединков, записав на свой счет 11 забитых мячей и 9 голевых передач.

ЦСКА в следующем сезоне не сыграет в еврокубках. «Армейцы» заняли шестое место в РПЛ.