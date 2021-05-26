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​Салихова – о Кокорине: «Газизов говорил, что таких породистых игроков в «Спартаке» ещё не было»

26 Мая 2021, 16:39,

Теперь уже бывший член совета директоров «Спартака» Зарема Салихова вспомнила о нашумевшем переходе в клуб Александра Кокорина. По словам супруги Леонида Федуна, на этом переходе настаивал Шамиль Газизов, который тогда занимал должность генерального директора.

«Газизов считал и любил говорить, что таких породистых игроков у нас ещё не было. Говорил, что у Саши потрясающие человеческие качества, хотя какие именно, я не поняла», - поделилась воспоминаниями Салихова для «Спорт-Экспресса».

По словам Салиховой, Газизов говорил, что Кокорин на футбольном поле будет рвать и метать, чтобы доказать свою состоятельность после скандальной истории с тюремным сроком. Кроме того, Салихова рассказала, что Газизов обещал за счёт своих средств покрыть возможные риски, а также говорил о подписании Кокориным документа с обязательством забить 10 голов. Впрочем, этот документ никто не видел.

Напомним, Александр Кокорин толком не смог заиграть в «Спартаке», отметившись лишь двумя голами с одиннадцатиметровой отметки. Уже зимой Кокорин ушёл из московского клуба, но в «Фиорентине» он до сих пор себя не проявил. Выйдя четыре раза на поле в Серии А, Кокорин даже ни разу не пробил по воротам.

Что касается Шамиля Газизова, организовавшего трансфер Александра Кокорина в «Спартак», то он покинул клуб ещё в начале зимы, отработав генеральным директором только пять месяцев. Позже Газизов вернулся на аналогичную должность в «Уфу».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Александр Кокорин, Шамиль Газизов, Зарема Салихова
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Комментарии (1)
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0
sierge
26 Мая 2021, 17:13

Напоминает высказывание эпохи позднего Романцева

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