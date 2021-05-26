​РПЛ назвала лучший гол сезона

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26 Мая 2021, 16:04,
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Пресс-служба РПЛ назвала лучший гол завершившегося сезона. Его автором стал представитель «Рубина» Денис Макаров.
8 марта в матче против «Зенита» Макаров после длинной передачи убежал в отрыв, сделал несколько обманных движений, противостоя двум соперникам, и пробил в дальний угол – мяч от штанги влетел в ворота. Отличиться красивым голом Макарову даже не помешал плохой весенний газон казанского стадиона.
По итогам чемпионата «Рубин» занял 4 место и теперь выступит в еврокубках, а именно в Лиге конференций. «Зенит», который в Международный женский день огорчил Макаров, в свою очередь, стал чемпионом России.
Шикарный дриблинг и удар точно в цель – секрет лучшего гола сезона 2020/21 от Дениса Макарова!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) May 26, 2021
Лучший гол сезона выбран совместно представителями #ТинькоффРПЛ и экспертов МАТЧ ПРЕМЬЕР#ГероиСезона #Макаров pic.twitter.com/OOzbBsV3A4
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Рубин, Денис Макаров
Как посмели лучшим голом признать гол не дзюбанутого, а какого-то Макарова??? Причём в ворота великого зинида???