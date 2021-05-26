Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​РПЛ назвала лучший гол сезона

26 Мая 2021, 16:04,

Пресс-служба РПЛ назвала лучший гол завершившегося сезона. Его автором стал представитель «Рубина» Денис Макаров.

8 марта в матче против «Зенита» Макаров после длинной передачи убежал в отрыв, сделал несколько обманных движений, противостоя двум соперникам, и пробил в дальний угол – мяч от штанги влетел в ворота. Отличиться красивым голом Макарову даже не помешал плохой весенний газон казанского стадиона.

По итогам чемпионата «Рубин» занял 4 место и теперь выступит в еврокубках, а именно в Лиге конференций. «Зенит», который в Международный женский день огорчил Макаров, в свою очередь, стал чемпионом России.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рубин, Денис Макаров
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Комментарии (1)
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0
Bourgignon Alex
26 Мая 2021, 17:13

Как посмели лучшим голом признать гол не дзюбанутого, а какого-то Макарова??? Причём в ворота великого зинида???

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