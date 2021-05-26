​РПЛ назвала лучший гол сезона

Пресс-служба РПЛ назвала лучший гол завершившегося сезона. Его автором стал представитель «Рубина» Денис Макаров.

8 марта в матче против «Зенита» Макаров после длинной передачи убежал в отрыв, сделал несколько обманных движений, противостоя двум соперникам, и пробил в дальний угол – мяч от штанги влетел в ворота. Отличиться красивым голом Макарову даже не помешал плохой весенний газон казанского стадиона.

По итогам чемпионата «Рубин» занял 4 место и теперь выступит в еврокубках, а именно в Лиге конференций. «Зенит», который в Международный женский день огорчил Макаров, в свою очередь, стал чемпионом России.