Гарсия - об интересе «Спартака»: «Это команда не из топ-лиги»

Экс-наставник французского «Лиона» Руди Гарсия высказался насчет информации о возможном переезде в российский чемпионат.

«Это все слухи, они не соответствуют действительности. Я уважаю клубы, которые проявляли ко мне интерес, но они не входят в категорию команд из топ-лиг. Поэтому я не рассматривал эти варианты», - передает слова специалиста RMC Sport.

Ранее СМИ сообщали об интересе к тренеру со стороны московского «Спартака».

Гарсия покинул пост главного тренера «Лиона» 24 мая. Под его руководством команда финишировала на четвертом месте в Лиге 1.