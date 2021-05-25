У Мхитаряна есть предложение из России

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25 Мая 2021, 23:39,
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Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян может покинуть Италию в летнее трансферное окно.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, интерес к футболисту сборной Армении проявляет «Монако». Помимо этого, у Мхитаряна есть предложение и из России. Отмечается, что Генрих хотел бы остаться в Риме по семейным обстоятельствам, но с другой стороны, одной из целей Мхитаряна является игра в Лиге чемпионов. Футболист примет решение о своем будущем в ближайшее время.
32-летний Мхитарян сыграл 34 матча за «Рому» в нынешнем сезоне чемпионата Италии, забил 13 голов и отдал 11 голевых передач. Контракт Генриха с римлянами рассчитан до 30 июня 2021 года.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Рома, Монако, Генрих Мхитарян