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Деменко: «Хотел видеть у руля «Спартака» российского специалиста. Я бы вернулся к кандидатуре Карпина»

25 Мая 2021, 18:17,

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко прокомментировал назначение Руя Витории на пост главного тренера «красно-белых» в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Я прочитал об этом тренере, Витория очень внимательно относится к молодым футболистам. При нём много футболистов заиграло, сейчас они играют в хороших английских клубах и командах из других чемпионатов на ведущих позициях. Как пишут, Витория и для клуба создал хорошее финансовое положение. Ну и все-таки он приводил «Бенфику» к чемпионству. Думаю, из-за всех этих причин «Спартак» им и заинтересовался.

Я бы, конечно, хотел видеть у руля «Спартака» российского специалиста. Я бы вернулся к кандидатуре Валерия Карпина. На данный момент он был бы лучшим вариантом, как по мне. Он знает российских футболистов, их психологию.

Выбор иностранца, скорее всего, обусловлен большим количеством легионеров в составе. Речь, общение, разговоры играют не малую роль. Но опять же, в таких случаях страдают немного наши спортсмены, которые общаются постоянно через переводчика, что не передает такие эмоции. Но все-таки в «Спартаке» собрался хороший коллектив, наверняка кто-то добавится ещё. Я почему-то уверен, что клуб пополнят какие-то португальцы.

Я считаю, что это вызов для Руи Витории. Все-таки в последнее время в «Бенфике» у него складывалось не очень удачно, много поражений было в еврокубках. В какой-то степени это вызов и для «Спартака». Ну я все-таки считаю, что среди российских тренеров можно было найти тех, кто работал за меньшую зарплату, при этом не хуже. Но посмотрим, как все будет, это действительно интересно», - сказал Деменко.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Валерий Карпин, Максим Деменко, Руй Витория
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Комментарии (3)
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0
779
25 Мая 2021, 19:47

Два неглупых человека, Федун и Карпин, решили, что не стОит к зиме снова искать варианты.

0
Bourgignon Alex
25 Мая 2021, 19:29

А я бы хотел видеть у руля "Спартака" другого португальца - Нуну Эшпириту Санту

1
zurukukkk
25 Мая 2021, 19:26

ага...и физрук карпин превратится в худрука!)))

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