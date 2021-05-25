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ЦСКА не делал официального предложения «Бешикташу» по Ляйичу

25 Мая 2021, 16:16,

25 мая в СМИ прошла информация, что московский ЦСКА заинтересован в услугах бывшего футболиста «Интера» и «Ромы» Адема Ляйича, который сейчас выступает за «Бешикташ».

Как сообщает источник сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», между клубами из России и Турции на данный момент нет официальных переговоров по хавбеку сборной Сербии Адему Ляйичу.

ЦСКА рассматривает возможность приглашения Ляйича и выходил на агентство футболиста, но официального предложения пока не последовало.

«Бешикташ» планирует расстаться с футболистом и рассчитывает его выгодно продать. Сам же Ляйич настороженно относится к переезду в Россию, где он мог оказаться в стане «Спартака». Приоритетом для полузащитника является возвращение в Италию, где к нему есть интерес.

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: ЦСКА Москва, Бешикташ, Адем Ляич
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