​ЦСКА сделал предложение экс-игроку «Интера» и «Ромы»

ЦСКА предложил более 5 миллионов евро за полузащитника «Бешикташа» Адема Ляича. Об этом информирует ortacizgi.com со ссылкой на Зеки Узундурукана - главного редактора газеты Fotomaс и обозреватель A Spor. По его данным, турецкий клуб хочет выручить за 29-летнего хавбека 7-10 миллионов евро.

Адем Ляич известен по выступлению в целом ряде клубов из Италии. Сербский полузащитник защищал цвета «Фиорентины», «Ромы», «Интера» и «Торино». В «Бешикташ» Ляич перебрался летом 2019 года.

В 24 матчах сезона 2020/2021 Адем Ляич записал на свой счёт 2 гола и 5 результативных передач на партнёров.