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Игрок «Сочи» отреагировал на слухи, что команда играет договорные матчи с «Зенитом»

25 Мая 2021, 14:04,

Голкипер «Сочи» Николай Заболотный заявил, что ему надоело читать информацию о якобы договорных играх между сочинской командой и питерским «Зенитом». 

В интервью для Metaratings.ru вратарь сказал, что всё происходит наоборот. Коллектив Владимира Федотова особенно настраивается на игры против «Зенита», чтобы избежать обвинения в сдаче матча. 

Все четыре очных встречи между клубами ушли в пользу «Зенита». Футбольный клуб «Сочи» появился на базе петербургского «Динамо», поэтому некоторые группы болельщиков считают, что между командами могут быть договорные матчи. 

По итогам сезона 2020/21 «Сочи» занял пятое место в турнирной таблице РПЛ, что даёт ему право выступить в следующем году в Лиге конференций

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Зенит, Сочи, Николай Заболотный
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Комментарии (1)
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1
Bourgignon Alex
25 Мая 2021, 16:23

На воре и шапка горит!

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