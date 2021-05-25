Игрок «Сочи» отреагировал на слухи, что команда играет договорные матчи с «Зенитом»

Голкипер «Сочи» Николай Заболотный заявил, что ему надоело читать информацию о якобы договорных играх между сочинской командой и питерским «Зенитом».

В интервью для Metaratings.ru вратарь сказал, что всё происходит наоборот. Коллектив Владимира Федотова особенно настраивается на игры против «Зенита», чтобы избежать обвинения в сдаче матча.

Все четыре очных встречи между клубами ушли в пользу «Зенита». Футбольный клуб «Сочи» появился на базе петербургского «Динамо», поэтому некоторые группы болельщиков считают, что между командами могут быть договорные матчи.

По итогам сезона 2020/21 «Сочи» занял пятое место в турнирной таблице РПЛ, что даёт ему право выступить в следующем году в Лиге конференций.