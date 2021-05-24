УЕФА показал, как будет выглядеть кубок Лиги конференций

Союз европейских футбольных ассоциаций объявил о создании третьего по силе турнира в Европе ещё в 2019 году. Первый розыгрыш Лиги конференций состоится в сезоне 2021/22.

24 мая на официальных аккаунтах УЕФА появилась презентация турнира, куда пробились казанский «Рубин» и «Сочи». Также в Лиге конференций сыграет «Тоттенхэм».

На видео подробно рассказывается о регламенте турнира, показана география участников и представлен трофей за победу.

Дата начала Лиги конференций планируется на восьмое июля, а финал пройдёт в Албании в мае 2022 года. Система розыгрыша такая же, как в и двух вышестоящих турнирах континента - квалификационный этап, групповой и плей-офф.