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УЕФА показал, как будет выглядеть кубок Лиги конференций

24 Мая 2021, 17:49,

Союз европейских футбольных ассоциаций объявил о создании третьего по силе турнира в Европе ещё в 2019 году. Первый розыгрыш Лиги конференций состоится в сезоне 2021/22. 

24 мая на официальных аккаунтах УЕФА появилась презентация турнира, куда пробились казанский «Рубин» и «Сочи». Также в Лиге конференций сыграет «Тоттенхэм».

На видео подробно рассказывается о регламенте турнира, показана география участников и представлен трофей за победу. 

Дата начала Лиги конференций планируется на восьмое июля, а финал пройдёт в Албании в мае 2022 года. Система розыгрыша такая же, как в и двух вышестоящих турнирах континента - квалификационный этап, групповой и плей-офф. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Лига конференций
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