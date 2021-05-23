Акинфеев внёс Лантратова в список лучших футболистов сезона

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал трёх лучших футболистов РПЛ сезона 2020/21. По мнению голкипера, первое место заслуживает защитник Марио Фернандес, а второе нападающий «Зенита» Сердар Азмун. На третьем месте расположился Илья Лантратов из «Химок».

В середина мая появилась информация, что ЦСКА хочет купить Лантратова на замену Акинфееву, который может провести свой последний сезон за «армейцев».

В сезоне 2020/21 Лантратов провёл все матчи чемпионата страны в основном составе, став вторым вратарём в лиге по количеству игр без пропущенных мячей.