Деменко: «Видимо, все-таки у Заболотного была мечта попасть в состав ЦСКА»

Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал уход Антона Заболотного из ФК «Сочи».

«Заболотный все-таки проявил себя в «Сочи». Как по мне, сезоны в «Сочи» стали лучшими в его карьере. Понятно, что он был неплох и в других командах, но именно в составе «Сочи» он запомнился. Он был сильнее тут по игре.

ЦСКА на следующий сезон не играет в еврокубках. Но Заболотный - воспитанник школы «армейцев». Мне кажется, именно это сподвигло его перейти в ЦСКА. Видимо, все-таки у него была мечта попасть в состав ЦСКА. Мы понимаем, что, несмотря на то, что «армейцы» не попали в еврокубки, они ставят всегда максимальные задачи. Тут все сошлось в совокупности: было его желание в первую очередь, ну и клуб, конечно, с традициями.

Интересно, как сможет он приспособиться в новой команде. Пойдет ли у него игра, закрепится ли он на сто процентов в стартовом составе - тяжело пока сказать. Я считаю, что для «Сочи» его уход, конечно, потеря», - сказал Деменко.