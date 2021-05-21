​Олич остался без Евро из-за ЦСКА, родные решили судьбу Месси, а Хвича отказал «Зениту» - в главных слухах недели

В главных слухах недели вы узнаете о том, почему Ивица Олич остался без чемпионата Европы, на какой шаг подталкивают Лионеля Месси члены его семьи, и где намерен продолжить карьеру Хвича Кварацхелия. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Олич остался без Евро из-за ЦСКА

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич недавно заявил, что на Евро-2020 он хотел бы иметь в своём штабе Ивицу Олича. Появилась информация, что Олич действительно может вернуться в штаб «шашечных» на время континентального футбольного форума. Сообщалось, что такая договорённость между тренером ЦСКА и руководством клуба имеется.

Информация вызвала непонимание и возмущение в футбольном обществе и в среде фанатов. Люди задавались вопросом, как Ивица Олич может отправляться на Евро и доверять старт сборов своим ассистентам на фоне проваленного ЦСКА сезона и имеющегося огромного количества проблем, которые должен решить тренер. По слухам, именно реакция общественности повлияла на ситуацию, и ЦСКА Олича не отпустил, объяснив тренеру, что отъезд ударит и по его имиджу. В руководстве «армейцев» отрицают такое развитие событий, но было бы странно, если бы в клубе говорили иначе.

«Барселона» увольняет Кумана

Увольнение Рональда Кумана всё же случится. В начале недели СМИ в Испании раздобыли информацию о том, что вероятность отставки голландского специалиста с должности главного тренера «Барселоны» измеряется 99%. Спустя пару дней президент каталонцев Жоан Лапорта анонсировал серьёзные перемены по завершению сезона, пока не став раскрывать карты. Вряд ли Лапорта говорил исключительно о переменах в составе команды.

Родные решили судьбу Месси

Ни дня не проходит без слухов о будущем Лионеля Месси. На неделе имелось два основных витка информации о звёздном аргентинце. Первый виток касался «Манчестер Сити». Якобы Месси запросил у англичан 500 тысяч фунтов стерлингов зарплаты в неделю по годичному контракту, но клуб готов платить 450 тысяч.

Второй виток относился к «ПСЖ». По слухам, отец и брат Лионеля Месси подталкивают его на переход во французский клуб. При таком раскладе аргентинец получит повышенную зарплату и высокий уровень бонусных выплат. Как известно, отец звёздного форварда, Хорхе Месси, является и агентом игрока.

Мбаппе и Холанн сказали «да» «Реалу»

В случае подписаний Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна «Реал» может забыть о проблемах в линии атаки на долгие годы. Слухи говорят о том, что оба футболиста уже сказали мадридскому клубу «да». Вопрос теперь заключается лишь в том, когда будут осуществлены эти трансферы. Если «ПСЖ» согласится продать Мбаппе ближайшим летом, то с переходом Холанна мадридцам придётся повременить, благо игрок готов выждать сезон, ведь «Боруссия» всё же попала в Лигу чемпионов. Если же «ПСЖ» не отпустит Мбаппе в обозримом будущем, то этим летом «Реал» нацелится на достижение договорённости с «Боруссией» по Холанну, а в режим ожидания уйдёт Мбаппе.

Хвича отказал «Зениту»

На днях отец хавбека «Рубина» Хвичи Кварацхелии сделал сильное заявление, сказав, что футболист точно не останется в России. Поговаривают, что эти слова Бадри Кварацхелии представляют собой намёк для «Зенита». Питерцы хотят подписать Кварацхелию, но футболист отказывается. Приоритетом Хвичи является переезд в более статусный чемпионат, чем Премьер-лига России. Футболиста активно связывают с несколькими клубами в Италии и других странах.