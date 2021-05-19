Ари может остаться в России

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19 Мая 2021, 19:31,
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Экс-нападающий «Краснодара» Ари поделился информацией о планах на будущее.
«Мы пока приехали в отпуск, находимся в Бразилии, есть два клуба из Бразилии, которые сделали конкретные предложения», - заявил 35-летний Ари в интервью ТАСС.
Также футболист с российским паспортом заявил о варианте продолжения карьеры в Премьер-лиге. Ари отметил, что пока реальные переговоры по переходу в неназванный клуб РПЛ не начинались.
Ари играл в «Краснодаре» с 2013 года, за это время 54 раза поражал ворота соперников, проведя на поле 172 матча. Также в его активе две игры в составе национальной сборной России.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Краснодар, Ари