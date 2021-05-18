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Агент: «Не уверен, что Магнуссона присоединится к команде на сборах»

18 Мая 2021, 22:31,

Бьярки Гуннлаугсон, агент защитника ЦСКА Хёрдура Магнуссона, рассказал о травме своего клиента.

«У него серьезное повреждение, не уверен, что он присоединится к команде на сборах», - приводит слова Гуннлаугсона sport24.

Исландский защитник был прооперирован ещё в апреле, у Магнуссона было диагностировано повреждение ахиллова сухожилия.

28-летний защитник сыграл 22 матча за ЦСКА в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Контракт Магнуссона с московским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в четыре миллиона евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ЦСКА Москва, Хёрдур Магнуссон
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