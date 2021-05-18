Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Геркус: «Локомотиву» нужно переезжать в «Лужники» навсегда»

18 Мая 2021, 19:30,

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус написал в своём телеграм-канале, что одобряет переезд «железнодорожников» на стадион «Лужники». 

По мнению Геркуса, смена арены планировалась ещё при его управлении командой, потому что «проживание» на «Лужниках» позволит «Локомотиву» стать главным клубом Москвы. Илья Геркус не против такого развития событий, что «красно-зелёные» и вовсе станут совместным проектом РЖД и властей столицы России. 

Перед последним туром РПЛ 2020/21 появилась информация, что «Локомотив» проводит свой последний матч на «РЖД-Арене», после чего перебирается на «Лужники». Сперва домашний стадион «Локо» планировалось реконструировать, но руководство РЖД предлагает его снести, построив на его месте целый район. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Локомотив Москва, Илья Геркус
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Комментарии (5)
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0
s a
18 Мая 2021, 22:11

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1
jUMPER
18 Мая 2021, 21:28

о стать главным клубом Москвы это круто...))) вот только согласятся ли с этим другие столичные клубы...))) особенно их почитатели...))) у одних есть уже корона "народная" теперь будет еще и главный...)))

0
Антидыня
18 Мая 2021, 20:31

Стадион постепенно разрушается, и руководство видимо знает что-то лучше нас.

1
Дарт Уилфред
18 Мая 2021, 20:13

у нас нет столько болельщиков, чтобы даже на 50% Лужу заполнять.

0
superzina
18 Мая 2021, 20:53

у нас на Петровский ходили 17-18 тыс , при 23 -х вместимости .
А в доковидное на Крестовский - 50 и больше .
Хотя мне лично старый Локо очень симпатичен был .
Да и наш старый Петровский тоже.

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