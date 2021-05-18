Геркус: «Локомотиву» нужно переезжать в «Лужники» навсегда»

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус написал в своём телеграм-канале, что одобряет переезд «железнодорожников» на стадион «Лужники».

По мнению Геркуса, смена арены планировалась ещё при его управлении командой, потому что «проживание» на «Лужниках» позволит «Локомотиву» стать главным клубом Москвы. Илья Геркус не против такого развития событий, что «красно-зелёные» и вовсе станут совместным проектом РЖД и властей столицы России.

Перед последним туром РПЛ 2020/21 появилась информация, что «Локомотив» проводит свой последний матч на «РЖД-Арене», после чего перебирается на «Лужники». Сперва домашний стадион «Локо» планировалось реконструировать, но руководство РЖД предлагает его снести, построив на его месте целый район.