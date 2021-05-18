​Заболотный переходит в ЦСКА – президент «Сочи»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг сообщил ТАСС о переходе Антона Заболотного в ЦСКА в летнее трансферное окно.

В июне Антон Заболотный отпразднует свой 30-й день рождения. В сезоне 2020/2021 форвард провёл за «Сочи» 30 матчей в чемпионате и Кубке России. На счету Заболотного 10 голов и 5 результативных передач на партнёров.

Стоит напомнить, что на прошлой неделе Антон Заболотный вошёл в список игроков, вызванных Станиславом Черчесовым в сборную России для подготовки к чемпионату Европы. Помимо Заболотного, в основном списке в числе форвардов значатся Артём Дзюба и Александр Соболев.

Антон Заболотный является воспитанником академии ЦСКА, хотя за первую команду он ни разу не играл.