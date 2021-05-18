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​«Локомотив» предложил Чорлуке войти в тренерский штаб

18 Мая 2021, 12:49,

После ухода из «Локомотива» Ведран Чорлука завершил карьеру и вошёл в тренерский штаб сборной Хорватии в преддверии чемпионата Европы. Московский клуб, за который Чорлука выступал на протяжении девяти лет, тоже предложил хорвату тренерскую работу.

«Я планирую быть в штабе сборной на Евро, а дальше посмотрим. Сейчас я вижу себя в этой работе, буду поступать на тренерские курсы. «Локомотив» выразил желание, чтобы я вернулся к ним тренером, пополнил их штаб. Я хочу пойти по тренерскому пути.

Работать ассистентом в двух местах сразу? Посмотрим. Я удивлён тем, что и сборная, и клуб видят во мне человека, который готов приносить пользу сразу после завершения карьеры. Люди ценят меня, чему я рад. Надеюсь оправдать доверие», - сказал Чорлука Sportske novosti.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Сборная Хорватии, Ведран Чорлука
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