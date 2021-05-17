Агент: «Маммана любит Россию и возвращается в «Зенит»

Агент Эрнан Регера, представляющий интересы защитника Эмануэля Мамманы, высказался о будущем своего клиента.

«Эмануэль получил повреждение, сейчас он в Аргентине, чувствует себя хорошо. Он любит Россию и возвращается в «Зенит», - приводит слова Регеры «Спорт-Экспресс».

Маммана провёл сезон в аренде в «Сочи», сыграв в общей сложности 19 матчей за клуб, в которых отметился одной голевой передачей. Права на 25-летнего аргентинца принадлежат «Зениту», с которым у него заключен контракт до 30 июня 2022 года.

Напомним, что Эмануэль перешёл в питерский клуб в 2017 году из «Лиона», сумма трансфера составила 16 миллионов евро.