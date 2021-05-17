Бывший полузащитник сборной России Игорь Денисов рассказал, как отказался от алкоголя.

«После алкоголя я становился агрессивным, мог наговорить человеку всякие гадости. 3-4 года назад перестал получать удовольствие, начал переходить рамки, становился неуправляемым зверем. Понял, что надо заканчивать с этим», - сказал Денисов на канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский» на YouTube.

Денисов завершил профессиональную карьеру в 2019 году, последним клубом полузащитника был «Локомотив», за который он выступал с 2016 года, за это время Игорь сыграл 93 матча за «железнодорожников», забил три гола и отдал три голевые передачи.