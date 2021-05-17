​«Краснодар» попрощался с Ари, Бергом и Камболовым

«Краснодар» посредством своего официального сайта попрощался с тремя футболистами. В связи с истечением срока контракта клуб покидают хавбек Руслан Камболов, а также нападающие Ари и Маркус Берг.

Краснодарские «быки» поблагодарили уходящих футболистов за их вклад и пожелали успехов в дальнейшей карьере.

Напомним, что «Краснодар» завершил чемпионат России только на 10 позиции. В 30 турах РПЛ «быки» набрали всего 41 зачётный балл. По ходу сезона клуб сменил главного тренера – Виктор Ганчаренко занял тренерское кресло вместо Мурада Мусаева.