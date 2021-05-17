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Жиго может сменить «Спартак» на голландский топ-клуб

17 Мая 2021, 12:42,

27-летний французский защитник Самуэль Жиго может покинуть «Спартак» и продолжить карьеру в чемпионате Голландии. Об этом рапортует Tuttomercatoweb.

Согласно данным источника, заинтересованность в услугах футболиста проявляет ПСВ. Клуб из Эйндховена обозначил Жиго одной из приоритетных целей на летнее трансферное окно.

Самуэль играет в составе «красно-белых» с 2018 года. Трудовое соглашение между сторонами истекает летом 2022 года. Его стоимость оценивается в 11 миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата России Жиго провел 26 поединков, в которых забил три гола, получил пять желтых карточек и один раз был удален с поля.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, ПСВ, Самуэль Жиго
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