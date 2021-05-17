Каррера поздравил «Спартак» со вторым местом в РПЛ

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17 Мая 2021, 11:24,
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Итальянский специалист Массимо Каррера отреагировал на второе место московского «Спартака» по итогам сезона-2020/2021 чемпионата России.
«От всей души и искренне поздравляю весь «Спартак» с этим результатом!», - приводит слова итальянского специалиста издание «Спорт-Экспресс».
Каррера занимал пост наставника московского коллектива с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда стала чемпионом России.
В завершившемся чемпионате России «Спартак» занял второе место, опередив «Локомотив» на одно очко. Благодаря этому «красно-белые» получили право выступить в квалификации Лиги чемпионов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Массимо Каррера