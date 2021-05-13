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​В РПЛ объяснили, почему «Локомотив» всё же может получить прямой билет в Лигу Европы

13 Мая 2021, 19:58,

«Локомотив» всё-таки может рассчитывать на прямой билет в групповой этап Лиги Европы. Об этом рассказал пресс-атташе РПЛ Дмитрий Зеленов, чьи слова приводит журналист Сергей Егоров на своём канале «Футбольный Биги» в Telegram.

По умолчанию Россия в настоящий момент не имеет прямого билета в групповой этап Лиги Европы, однако «Локомотив» может рассчитывать на путёвку сразу в основную стадию по той причине, что Лигу конференций, третий евротурнир, только запускают. Со следующего сезона победитель Лиги конференций будет попадать в групповой этап Лиги Европы, а пока этот билет может достаться «Локомотиву» как представителю самой высокой ассоциации без прямого билета в группу. Впрочем, окончательное решение должен принять УЕФА.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва
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