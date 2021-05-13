​Николич ошибся: «Локомотив» не гарантировал себе место в групповом этапе Лиги Европы

После победы «Локомотива» в Кубке России главный тренер команды Марко Николич заявил о том, что его команда рада завоевать как минимум место в групповом этапе Лиги Европы на следующий сезон.

На самом же деле билеты напрямую в групповой этап Лиги Европы получают представители шести лучших ассоциаций Европы, в то время как Россия опустилась на 7 позицию. Клуб из России – «Локомотив» или «Спартак» – вступит в борьбу с раунда плей-офф. Это подтверждает документ на сайте УЕФА, который называется Acess list 2021-24.

Раунд плей-офф – последний этап перед групповой стадией.