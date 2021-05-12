Форвард позднего созревания: Почему Заболотный может принести ЦСКА пользу

Многие со скепсисом восприняли новость о скором подписании московским ЦСКА известного российского нападающего Антона Заболотного. На этом фоне сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, почему данное приобретение может принести ЦСКА пользу.

Откровенно говоря, над Заболотным модно иронизировать, считая его детищем лимита и недоразумением российской Премьер-лиги, а также сборной страны. Про него есть куча мемов, его называют Великим Зе Болотным, а история, когда он врезался в манекен на тренировке «Зенита», вообще стала легендарной. Но всё это примитивно. На самом деле Антон – игрок момента, который он может как эффектно реализовать, так и эффектно не реализовать. Это одновременно и его минус, и его плюс. Тот же Кержаков, спору нет, забивал гораздо больше, но ведь всё равно стал виновником появления глагола «kerzhakoved», что значит «промахнулся».

Да, в «Зените» Заболотный абсолютно провалился. Один забитый гол за двадцать шесть матчей – действительно кошмарный результат для нападающего. Однако не стоит забывать, что Антон перешёл в питерский клуб как раз тогда, когда на домашнем чемпионате мира поймал свою звезду Дзюба. У Антона не пошло в «Зените» сразу, и он подкосился психологически.

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Но дальше у Заболотного случился ренессанс в «Сочи». Первый чемпионат в стане «барсов» получился для него не очень хорошим с пятью голами, однако во втором он забил девять, что является для него личным рекордом в РПЛ, а с учётом Кубка – десять. Заболотный не просто так вернулся в сборную в ноябре – на тот момент он был реальным в неё кандидатом на место угодившего в опалу после пикантной ситуации Дзюбы.

Про Заболотного говорят, что он не топ-форвард, и на данный момент это правда. Но его прогресс в завершающемся сезоне даёт надежду, что и в следующем сезоне он сыграет как минимум не хуже. А девять голов – это, скажем так, неплохой результат для нападающего российского чемпионата, где традиционный дефицит сверхрезультативных бомбардиров. Лучшим бомбардиром ЦСКА в текущем розыгрыше Премьер-лиге является Влашич с одиннадцатью голами, а в прошлом чемпионате он забил двенадцать.

У «армейского» клуба в последние годы нелады с трансферами. В нападении «красно-синие», за исключением Чалова, пробовали в основном иностранных футболистов – Витиньо, Страндберга, Сигурдссона, Гайча, Шкурина, Эджуке. И раз с ними не задалось или задалось не очень, так почему бы не попробовать своего воспитанника Заболотного, который заслужил своим последним сезоном свой второй шанс в российском топ-клубе?

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О Рондоне скажем отдельно. В основном его приобретение оценивают положительно, и это логично. Он достался ЦСКА за небольшие деньги, забил четыре гола и смотрится нормально. Не феерит, конечно, но оправдывает себя. Так вот, Рондону 31 год, а Заболотному скоро исполнится 30, и он придёт вообще в статусе свободного агента, то есть бесплатно.

Довелось прочитать мнение, что приобретением Заболотного ЦСКА подтвердил свой новый статус середняка. Но подождите. Два с половиной месяца назад эта команда шла на втором месте в чемпионате, а в ноябре как-никак конкурировала с «Зенитом» за первое место. Весенние неудачи не свидетельствуют однозначно о скатывании «красно-синих» в когорту середняков. Шестое место – это ещё не середняк, это грань между середняками и лидерами, тем более учитывая высокую табличную плотность. К тому же, всё может очень быстро поменяться. Зимой никто всерьёз не воспринимал «Локомотив», а напомните, сколько потом матчей подряд выиграли «железнодорожники»?

Конечно, нет никакой гарантии, что Заболотный придётся в ЦСКА ко двору и забьёт там за сезон свои десять-пятнадцать мячей. Но попробовать стоит. Глядишь, ЦСКА окажется его клубом. Если между Оличем и Заболотным возникнет необходимая химия как между тренером и игроком, то Антон должен проявить себя в «армейском» клубе с хорошей стороны. Кто знает, может, он, что называется, футболист позднего созревания, – как, например, Широков.

Кирилл Иванцов