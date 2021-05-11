​Магнуссон продолжит восстанавливаться в Исландии

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон улетел в родную Исландию, где продолжит восстанавливаться от травмы. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.

Напомним, в апреле Магнуссон перенёс хирургическое вмешательство после серьёзной травмы ахиллова сухожилия. С тех пор исландский защитник успел пройти первую стадию реабилитации на клубной базе ЦСКА.

28-летний Хёрдур Магнуссон в этом сезоне провёл за ЦСКА 28 матчей в различных соревнованиях. На счету исландского футболиста один забитый гол и один голевой пас на партнёра.

Перед последним туром чемпионата России ЦСКА занимает 6 место в таблице и рискует остаться без еврокубков.