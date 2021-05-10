Агент Эмюра отреагировал на интерес ЦСКА

Футбольный агент Али Эгезель, представляющий интересы хавбека «Трабзонспора» Абдулкадира Эмюра, отреагировал на появившуюся информацию об интересе московского ЦСКА к своему клиенту.

«Это полная чушь и выдумка. Не стоит обращать внимание на эту информацию», - передает слова агента издание Sport24.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что «армейцы» и лондонский «Челси» заинтересованы в подписании 21-летнего полузащитника.

Эмюр провел 21 поединок за «Трабзонспор» в сезоне-2020/2021, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение хавбека с «быками» рассчитано до середины следующего года.