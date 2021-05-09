​Руководители «Локомотива» опасаются неполучения лицензии в ближайшие годы

Владимир Леонченко, занимающий должность генерального директора «Локомотива», предупредил совет директоров о том, что клуб рискует в ближайшие годы остаться без лицензии РФС, если финансовая ситуация не изменится в лучшую сторону. Об этом сообщает популярный канал «Мутко против» в Telegram.

По прогнозам руководителей «Локомотива», к концу текущего календарного года в бюджете клуба может обрадоваться «дыра» в размере 2 миллиардов и 130 миллионов рублей. В лучшем случае «железнодорожники» не смогут рассчитывать на трансферы, а в худшем – на успешное прохождение лицензирования.