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​Руководители «Локомотива» опасаются неполучения лицензии в ближайшие годы

09 Мая 2021, 12:32,

Владимир Леонченко, занимающий должность генерального директора «Локомотива», предупредил совет директоров о том, что клуб рискует в ближайшие годы остаться без лицензии РФС, если финансовая ситуация не изменится в лучшую сторону. Об этом сообщает популярный канал «Мутко против» в Telegram.

По прогнозам руководителей «Локомотива», к концу текущего календарного года в бюджете клуба может обрадоваться «дыра» в размере 2 миллиардов и 130 миллионов рублей. В лучшем случае «железнодорожники» не смогут рассчитывать на трансферы, а в худшем – на успешное прохождение лицензирования.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Владимир Леонченко
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Комментарии (1)
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0
pasha-kuraev@gmail.com
09 Мая 2021, 12:49

Думаю это дыра может образоваться скоро у многих команд, так что придется изменить правила.

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