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Сабитов: «Динамо» – это не подбитый самолёт, в отличие от «Краснодара»

09 Мая 2021, 10:15,

Бывший защитник московского «Динамо» и нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал потерю «бело-голубыми» шансов попасть в еврокубки по итогам завершающегося сезона.

- «Динамо» выбыло из борьбы за еврокубки и сыграет против ЦСКА за свою репутацию. Но «Динамо» – это не подбитый самолёт, каким сейчас выглядит «Краснодар». У «бело-голубых» достаточно сильная команда с приличным набором футболистов и качественной скамейкой. А неудачный промежуток последнего времени – это следствие вылета из Кубка от «Крыльев Советов». Как сказал тренер главный «Ахмата» Андрей Талалаев, поражение от самарцев в этом турнире разрушило мечту его команды о кубковом триумфе. И динамовцев, судя по всему, оно тоже подкосило психологически.

Так что Кубок России, через который можно было попасть в Лигу Европы, сыграл для команды Шварца отрицательную роль. Если бы динамовцы, условно, вылетели из Кубка на первой для себя стадии, то сейчас бы всё наверняка шло для них хорошо. Вот посмотрите на «Рубин», который ничто не отвлекает и психологически не убивает. Казанцы с положительными эмоциями идут от победы к победе, они спокойно могут занять четвёртое место и попасть в еврокубки. 

Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Динамо Москва, Краснодар, РПЛ, Чемпионат России, Равиль Сабитов
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Комментарии (1)
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0
pasha-kuraev@gmail.com
09 Мая 2021, 10:50

Правильно, а он и не взлетал чтобы его подбивать.

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