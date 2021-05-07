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​Геркус оценил возможное назначение Витории тренером «Спартака»

07 Мая 2021, 14:27,

Футбольный функционер Илья Геркус посредством своего канала в Telegram порассуждал о ситуации с будущим тренером «Спартака». Оценивая возможное назначение Руя Витории, Геркус отметил, что такой вариант устроит обе стороны. Клуб получит тренера с амбициями, который не лезет в вопросы селекции. Тренер же сможет вернуться в европейский футбол на хорошую зарплату и получит команду с шансами на медали и еврокубками.

«Выступит хорошо - вернётся в Португалию или в Бразилию. Не получится - заработает денег», - оценил Геркус позицию Витории.

Что касается позиции клуба, Геркус оценил её так: «Получится - весь почёт руководителям, нет - тренер не подошёл, бывает. Уйдёт без скандалов. Это тоже часть пакета».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Илья Геркус, Руй Витория
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