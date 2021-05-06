​«Вольфсбург» хочет выкупить Филиппа у «Динамо»

«Вольфсбург» рассчитывает продолжить сотрудничество с форвардом Максимилианом Филиппом, права на которого принадлежат московскому «Динамо». Об этом немецкому Kicker рассказал Йорг Шмадке, занимающий должность управляющего директора «Вольфсбурга». Представитель «волков» отметил, что клуб будет готов выкупить Филиппа только за правильную цену. Предстоят переговоры.

Эксперты из transfermarkt оценивают 27-летнего Филиппа в 8 миллионов евро. В двадцать одном матче Бундеслиги за «Вольфсбург» в этом сезоне Максимилиан отметился 3 голами и 2 результативными передачами на партнёров.