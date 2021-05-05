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Агент: «Мирзов вернётся в «Спартак»

05 Мая 2021, 11:20,

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы хавбека Резиуана Мирзова, высказался относительно будущего своего клиента. В настоящий момент 27-летний игрок выступает за подмосковные «Химки» на правах аренды.

«После окончания соглашения с Резиуан вернется в «Спартак». Новый тренер будет определять нужен ему Мирзов или нет», - передает слова агента издание «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Мирзов принял участие в 16 встречах, записав на свой счет шесть забитых мячей (два - с пенальти) и одну результативную передачу.

За два тура до окончания чемпионата России «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, а «Химки» находятся на восьмой строчке.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Резиуан Мирзов
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