Агент: «Мирзов вернётся в «Спартак»

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы хавбека Резиуана Мирзова, высказался относительно будущего своего клиента. В настоящий момент 27-летний игрок выступает за подмосковные «Химки» на правах аренды.

«После окончания соглашения с Резиуан вернется в «Спартак». Новый тренер будет определять нужен ему Мирзов или нет», - передает слова агента издание «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Мирзов принял участие в 16 встречах, записав на свой счет шесть забитых мячей (два - с пенальти) и одну результативную передачу.

За два тура до окончания чемпионата России «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, а «Химки» находятся на восьмой строчке.