Тедеско может сменить «Спартак» на клуб второй Бундеслиги

Немецкий тренер Доменико Тедеско, который близок к уходу из московского «Спартака», может вернуться на родину. Об этом рапортует Bild.

Источник сообщает, что новым местом работы 35-летнего наставника может стать «Ганновер». У руля команды Тедеско может сменить Кенана Коджака. Руководство клуба намерено расстаться с нынешним наставником по окончании сезона.

В текущем сезоне «Ганновер» выступает во второй Бундеслиге. После 30 туров клуб располагается на 13 строчке в турнирной таблице.

Тедеско занимает пост наставника «Спартака» с октября 2019 года. Контракт между сторонами истекает в конце мая.