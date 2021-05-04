«Динамо» сделало предложение защитнику «Байера»

Защитник Александар Драгович, права на которого принадлежат леверкузенскому «Байеру», имеет вариант продолжения карьеры в российской Премьер-лиге.

Как сообщает Sky Sport Austria, заинтересованность в трансфере 30-летнего австрийца проявляет московское «Динамо». Российский клуб уже сделал предложение игроку. Кроме «бело-синих», интерес к защитнику проявляют «Кёльн» и «Црвена Звезда».

Напомним, что действующее соглашение Александара с «фармацевтами» истекает по окончании нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше Бундеслиги Драгович провел 15 матчей, забил один гол и получил три желтые карточки.