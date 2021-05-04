Ларссон - о борьбе за второе место: «Всё в наших руках»

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04 Мая 2021, 10:42,
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Шведский форвард Джордан Ларссон высказался относительно борьбы за второе место в российской Премьер-лиге.
«Это будет сложно. Но сейчас все в наших руках, выиграем оставшиеся два матча - будем вторыми. Это все, что мы хотим сделать», - передает слова футболиста издание «Спорт-экспресс».
После 28 туров чемпионата России «красно-белые» идут на второй позиции, опережая ближайшего преследователя - «Локомотив» - на один балл.
В оставшихся турах Премьер-лиги подопечные Доменико Тедеско встретятся с подмосковными «Химками» и грозненским «Ахматом».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Джордан Ларссон